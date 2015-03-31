О том, как Вас обманывают в магазинах и как я с этим борюсь

Я прихожу в магазин. Беру хороший дорогой товар. И плачу на кассе половину. А то и треть! Как? На совершенно законных основаниях! А Вас — при каждом посещении супермаркета-гипермаркета обманывают, нагло присваивая Ваши денежки в корпоративные карманы. Хотите как я? Знайте законы и отстаивайте свои права. Возможно, вместе мы заставим владельцев магазинов уважать своих покупателей и хоть немного меньше нас обманывать.

Наверняка у вас так бывало — видите товар по привлекательной цене, а на кассе продавец пробивает его намного дороже? Если вы это заметите (а в 90% случаев вы не замечаете и переплачиваете, либо замечаете дома) и пробуете возмутиться, кассир смотрит на вас как на идиота: «Ну вы же понимаете, что товар не может столько стоить!» Или же вступает в атаку «Куда вы смотрите! Да там же другой товар на ценнике!». Тоже самое с акциями — огромная табличка «Скидка!», а товар пробивается по обычной цене. «Ой, акция утром закончилась, табличку не успели снять». И вы либо пробиваете товар по бОльшей цене, либо возвращаете его и идете домой не солоно хлебавши.

Я-нет. Со мной такие номера не проходят. С нежностью глядя в глаза кассиру, я сообщаю: «Это не мои проблемы, а ваши. Зовите вашего директора — сейчас вы будете пробивать мне товар именно по той цене, которая была указана. В соответствии с законами Российской Федерации и правилами торговли». (Я укажу их ниже).

Пример (Детский мир — Мега Дыбенко): присмотритесь к фото — я хочу купить поильник, радуюсь цене в 119 рублей, беру 2 штуки. На кассе обнаруживается, что на ценнике ТАРЕЛКА!!! И питейники эти стоят около 350 или 390 рублей за штуку!!! Ничего себе так ошибочка.



Заодно беру понравившуюся мне бутылочку за 199 ре. На кассе также выясняется, что она стоит около 350-360 руб, точно уже не помню. Хотя на ценнике «Поильник», но «как бы» не тот.А вот мои трофеи уже дома — да, мне их пробивают именно по МОИМ ценам — и я трачу на них около 440 рублей, а не около 1100 рублей!!!Извините за помятость чека — не думала, что пригодится, случайно сохранила)

Увы, культуры многим работникам торговли в момент, когда их уличают в обмане, не хватает…Так что тут надо быть готовым, что сейчас начнется «Не нравится — сдавайте!», «Да вы посмотрите, там на ценнике вообще кактус написано!», «Да вы хотите взять товар бесплатно», «Директора нет», «Никто вам ничего не вернет»… Вернут, как миленькие, разницу, если уже пробили. Или пробьют по ВАШЕЙ стоимости, если еще не успели пробить. Что вы должны делать? Столь же мило улыбаясь сказать — «пройдемте посмотрим на ценники и висящий товар. Если я ошиблась — я извинюсь. Если ценник висит у товара — извиняться будете вы». Не надо скандалить — будьте спокойны.

А теперь внимание!

1. Это действует в крупных сетевых магазинах. В мелких магазинишках и ларьках продавец тут же разучится понимать по-русски.

2. Вы должны убедиться, что ценники действительно перепутаны. То есть, к примеру. Висит пять одинаковых предметов, четко над ними ценник. Все, правда ваша. А если кто-то из покупателей просто поставил-повесил вещь не на место, других подобных нет — ничего не докажете. Впрочем, вы это должны осознавать еще когда берете товар с полки, если за синей футболкой висит десять красных курток — сами понимаете… Должно быть видно — ценник висит над/у данного товара и вы тут не причем!

3.Старайтесь сфотографировать хотя бы на телефон. Фраза «и у меня есть доказательства — я сфотографировал ценник и висящий под ним товар» действует на дирекцию магически.

Я обычно фотографирую уже на стадии «ой, а что это так дешево». Даже не сверяя коды и ценники — фото на мобильник карман не тянет. Если обнаруживаю подвох поздно — иду быстрее продавца и быстро щелкаю. А иногда и беру на понт — сообщаю, что и на фото, и на видео сняла.

Продолжим

Увидев, что вы правы, продавец-менеджер-директор так просто не сдастся. Теперь задача оппонента доказать Вам, что вы лох. Уж простите.

1. Начинается: «Здесь другой штрих-код». Спокойно заявляете — это не моя проблема. Вы (работники магазина) ОБЯЗАНЫ отслеживать, чтобы ценник у товара соответствовал его стоимости. Помните, покупатель НИКОГДА не должен сверять мелкие коды на ценниках и товаре. Вы вообще не обязаны знать о наличии какого-то кода.

2.»Вы сами поменяли ценник» — спокойно требуете доказательств и напоминаете, что по закону Российской Федерации (Статья 49 Конституции РФ) лично вы ничего не должны доказывать, ибо существует презумпция невиновности. Так что либо они сейчас предоставят видеозапись, на которой видно, что вы меняли ценник, либо извиняются, так как это уже оскорбление личности, что карается судом и вполне приличной материальной компенсацией.

3. Давление на жалость: это продавцу придется платить из своего кармана. Не правда! Менять так ценники — указ руководства (объясню ниже, почему я так считаю), так что платить будут из бюджета магазина на такой случай. А уж откуда такой бюджет формируется — лучше не думать. (Сдачу не додали…ой, проговорилась).



4. «Привет, Советский Союз!» Хуже всего бороться с тетями, которые нашли себе местечко, где можно считать себя пупом земли и реализовывать свои амбиции, не считаясь с законом. Такие обычно говорят, мол, я тут начальник и ничего я вам не дам. Редко, но встречаются. Я таким говорю — предъявите вашу фамилию-имя и официально предупреждаю — я буду использовать ваше фото в своих интересах и в суде по мере надобности. (Из жалости отрезала часть лица на фото, не буду уж позорить до конца человека за некомпетентность. И повторюсь — я предупреждала, мне ответили «да используйте сколько угодно»). Вот и пригодилось для моего сайта /

Теперь о главном. Сначала ваша задача, простите за тавтологию, — найти самого главного. Как только появляется директор в 90% случаев все тут же решается в вашу пользу. Потому что вы правы и точка. Если же директора реально нет — спокойно подходим к главному стенду. Обратите внимание — в каждом крупном магазине есть такой информационный стенд — на нем пишется полезная информация, висит книга жалоб, права потребителей, но главное — телефоны вышестоящих органов. Обычно — региональный менеджер, главный директор такой-то и выше. И у каждого указан телефон. Я начинаю звонить с главного.

Позвонили: ваша задача четко и верно (в свою пользу) изложить ситуацию: Я нахожусь сейчас в магазине «…» по адресу (в торговом центре…), Приобрела товар. Четко над ним и остальным таким же товаром висит ценник. Моей ошибки нет — ценник повешен именно к этому товару. По закону Российской федерации и правилам торговли требую продать мне товар за указанную цену. Фотодоказательство — ценник на фоне товара имею». Все. Или сразу просят к телефону персонал, или перезванивают им в течении 5 минут (в которые вы без стеснения пишете дифирамбы и оды в книгу отзывов (не забудьте указывать фамилии тех, кто вам хамил — с них премии снимут и ваши контакты и дату, иначе жалоба не действительна). И вам тут же возвращают лишние денежки/пробивают товар по цене, которая намного ниже своей стоимости.

Никаких вопросов к Икеа. Повесили неправильный ценник на полотенце за 399 ре — 299.

На кассе пробили 399. Предъявила фото ниже — в отделе сервиса сразу подарили 100 рублей. Еще как-то детское белье брала — тоже самое.



Еще пример

Магазин Верный, Народная ул. На шикарных яблочках ценник 49-90. Пробивают по 120 рублей кило и еще орут — вы что, не видели, как выглядят мятые страшные яблоки «Семейная покупка»?! Нет, не видела — и даже смотреть не собираюсь. Я смотрю на ценник — в результате звонок директору (номер на стенде за кассой) и через 5 минут я получаю свои яблоки по законной для меня цене.



Я это называю «приз за внимательность» ) Надеюсь, вы понимаете, моя цель не товар подешевле купить, мне денег хватает. А именно бороться с наглым обманом потребителей, создавать прецеденты!

А теперь — почему мне их не жалко. Я не про персонал — людей мне жалко, они не виноваты, я про тех, кто пытается меня СОЗНАТЕЛЬНО обмануть)

Во-первых, вы когда-нибудь встречали ситуацию, чтобы магазин ошибся не в свою пользу? Я возвращаю деньги КАЖДЫЙ раз, к примеру, при посещении Ашана-дыбенко, почти каждый при посещении Ленты, через раз при посещении Детского мира (это тройка лидеров в моем списке). И ни разу не было, чтобы товар неожиданно пробили дешевле, чем на ценнике.

Но это еще не все. Недавно схлестнулась с теткой совдеповского образца в Ашане на Старой деревне. Даже директор ее еле заставила мне деньги вернуть. (Тоже такая — «Я главная и ничего вам не верну, плевать мне на закон»). Там на одной партии половников висел ценник с меньшей суммой (естественно, напротив глаз), а ниже, где не видно — такой же ряд половников с правильной ценой. Фото можете увеличить. Когда мы пошли проверять — тетка прям рванула. Я, почуяв недоброе, опередила ее и нагло сфоткала прям перед ее носом. Она (!) выхватила неправильный ценник и унесла с собой на стойку информации. Т е ценника там не осталось вовсе. Конечно, путем кто кого знаниями я победила и мне деньги — разницу вернули. НО!!!! Через неделю зашла в магазин, и… На том же самом месте снова висел меньший ценник!!!! То есть, зная, что он не правильный, вернув деньги — они пошли и СОЗНАТЕЛЬНО повесили его обратно! И ведь даже штрих-коды проверяли! Какой вывод? Им надо продать эти поварежки и они СПЕЦИАЛЬНО обманывают покупателей. Кто-то даже не заметит циферки в чеке, кто-то плюнет и не станет ругаться. Фото сделано через неделю.UPDATE: ниже фото моей приобретенной поварежки, чтобы вы убедились, что это именно такая, как на фото под верхним ценником за 123. хотя пробивалась за 180 — с обычной ровной ручкой.

Ниже будет буква закона, а сейчас — еще немного фоток трофеев. Увы, не все фотографирую, да и мало фоток осталось, но кое-что нашла. А вообще из самых приятных «призов» — футболка по цене пальто, детский велосипед в Ашане за 1500 вместо 5500, автонасос за четверть цены и сотни(!) других товаров.

Выше — акция обещает смешную цену. А пробивается… коробка за 1350!!! И мне еще доказывали — да это прошлогодний ценник… Самое смешное, что там даже штрих-коды совпали. Угадайте, почем я взяла две коробки? Разница в 1100 рублей — спасибо) Вообще — именно на подгузниках любят «путать цену»

А вот марципаны в Ленде на Владимирской. Ясно дело, я даже не сомневалась, что таких цен на марципаны в природе быть не может. Пришлось взять две упаковки из принципа. Уже не помню, сколько они на самом деле стоить должны были — то ли по 135, то ли по 160 ре пачка (или две)… не отложилось. К чести директора магазина — без слова возражения пробили по 31 ре. А сколько людей до меня купились и приобрели марципаны по такой-то цене? Тем более, контингент людей, покупающих в этом магазине, чеки обычно не проверяет.

А вот еще фотка нашлась — моя любимая история) Посмотрела в Ашане на ценник, пошла взвешивать, а пробивает уже по 190 или что-то около того! Хорошо, на весах сразу видно. Сфоткала ценник, пошла к кассам. Пока пробивала — кто-то поменял ценники. И когда я пошла проверять с менеджером, оказалось… Что я вроде как не права. Но фотография же есть! Вызвали главного менеджера по фамилии «Добренький». Добренький опросил персонал, который там вообще по-русски не понимает, те решили, что что-то натворили и ушли в отказ. Так менеджер Добренький пытался доказать мне, что это я в фотошопе (!!!) сделала фотку и пришла требовать деньги, специально продумав махинацию с патиссонами))) Эх, жаль всего два купила) Надеюсь, вы догадываетесь, что Добренький проиграл). В следующий раз мы встретились, когда муж купил там же пирожки. Они продавались по два вместе в упаковке, лежа дном друг к другу. Когда он съел один, обнаружил, что из второго вытекла вся начинка ранее (когда снимали с противня, видимо, порвали его немного. Естественно, я вернула этот пирожок. И, хотя один уже почил в животе супруга, деньги вернули за оба, т к цена была указана за два. Деньги мне уже в Ашане возвращают просто молча — в лицо знают. 😉

ЗАКОНЫ на вашей стороне. Никогда еще не спрашивали, но на всякий случай — запомните пару цифр.

Что за законы, по которым товар должны продать по цене на ценнике:

3aкон PФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «O зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй» — вы не должны платить сумму, которая выше, чем на ценнике.

Пункт 1 статья 10 этого закона. Пункт 2 статьи 10 уточняет: на ценнике должна быть точная цена в рублях вплоть до копейки и полные условия приобретения товара.

Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55. Согласно п. 19 Правил, на каждом товаре продавец обязан помещать ценник с точной и правильной ценой.

А также вам в помощь — Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 14.7. Предоставление недостоверной информации о цене товара — прямой обман потребителей.

Если вам все же отказываются продать товар по цене, которая на ценнике или не хотят возвращать разницу, когда чек уже пробит — не спешите уходить. Берите книгу отзывов, подробно пишите жалобу, указывайте все свои данные. Если вдруг и книгу жалоб не дают (совсем фантастический вариант), пишите жалобу в Роспотребнадзор и в организацию по защите прав потребителей. Желательно приложить фото ценника, чека и свидетельские показания.

Сообщите администрации магазина, что их ждет проверка магазина и административный штрафы на основании статьей 14.7 КоАП на 10-20 тысяч рублей, а работникам — на 1-2 тысячи рублей каждому. Поверьте — до этого никто доводить не будет и ваши денежки вернутся к вам в карман. Вместе с трофейным товаром!

Так что будьте спокойны, добивайтесь своей ЗАКОННОЙ правды и экономьте!!!

UPDATE: Продолжение статьи, прочитайте пожалуйста мои дополнения после всех ваших комментариев)! Позвольте объясниться!!!

UPDATE: Снялась в сюжете РЕН-ТВ про обман в магазинах. Итоги моего «рейда» 3.04.2015

ПС: Копируя статью в свои блоги и сайты помните об указании работающей ссылки на сайт / , а то у меня скоро-скоро статья по авторскому праву и плагиату еще будет)))

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